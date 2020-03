Lunedì nuovo incontro Lega-AIC per la questione stipendi: due proposte sul tavolo

È previsto per la giornata di lunedì il nuovo incontro tra la Lega Calcio e l’Associazione Italiana Calciatori, atto a risolvere lo spinoso problema legato agli stipendi dei giocatori. Le società di Serie A e non solo, infatti, si ritrovano costrette a sostenere costi non indifferenti in un periodo nel quale il calcio è fermo, e quindi i ricavi sono estremamente ridotti. Si stima addirittura un monte ingaggi complessivo di 1,3 miliardi di euro all’interno del massimo campionato italiano.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le proposte sul tavolo sono sostanzialmente due: la prima prevede la sospensione degli stipendi per il periodo di tempo non lavorato, soluzione che permetterebbe alle società un po’ di respiro immediato. L’alternativa proposta prevede la decurtazione proporzionale alla somma annuale guadagnata da ognuno, soluzione che invece verrebbe presa meglio dai calciatori.

