Marino (dt Udinese): “Non vedo come la Serie A possa ripartire. Ormai questo è un anno di lutto”

Intervistato dai microfoni di Repubblica, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino si mostra pessimista in merito alla possibilità che la Serie A, ferma dal 9 marzo, possa ricominciare. “Quando da noi si discuteva se giocare a porte aperte o chiuse, io dicevo che stavamo per entrare in un film apocalittico, e nessuno se ne rendeva conto. La Cina è due mesi e mezzo avanti a noi come esperienza di Coronavirus, ma non mi risulta che abbia ancora deciso come e quando tornare a giocare”, ha detto.

Serie A, Pierpaolo Marino pessimista sulla ripartenza

Il dt ha poi rincarato la dose: “L’UEFA spinge per tornare a giocare? L’UEFA è anche quella che fino a poche settimane fa non voleva rinviare l’Europeo o la Champions League, ed che ha fatto giocare Atalanta-Valencia, con gli effetti che sappiamo. Chi pensa di programmare il futuro fa un esercizio in cui io non mi voglio cimentare. Chi si assumerà la responsabilità se nelle squadre troveremo un positivo? Per me questa stagione ormai non vale più, è un anno di lutto e basta. Nessuno si ricorderà di chi ha vinto o perso questo che resterà nella memoria come il campionato del Coronavirus. Non riesco a pensare al calcio che riprende dentro stadi spettrali. Oggi non dobbiamo pensare a ricominciare il prima possibile, ma a ricominciare. Che è ben diverso”, ha concluso.

