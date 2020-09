Serie A 2020-2021, Inter-Milan alla quarta giornata: tutti i precedenti nelle prime quattro gare

I calendari di Serie A sono svelati. L’Inter esordirà con il Benevento e chiuderà contro l’Udinese. Alla quarta giornata arriva subito il big match: il derby di Milano. Presumibilmente il 18 ottobre, infatti, i nerazzurri affronteranno il Milan ed è una gara che sorride alla memoria dei tifosi.

Proprio come la scorsa stagione, la squadra di Antonio Conte è chiamata a questa sfida alla quarta giornata di campionato e finì con la vittoria per 2 a 0. Sono ben sette i precedenti nelle prime quattro giornate di campionato e l’Inter ne è uscita sempre imbattuta. Addirittura la Beneamata non subisce gol dal 1936.

