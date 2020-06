Serie A, tre arbitri prossimi allo stop a fine stagione: c’è anche uno dei top. I nomi

Anche gli arbitri di Serie A sono pronti a radunarsi nuovamente in vista della ripresa del campionato. Come riporta SportMediaset, infatti, i direttori di gara ed i quattro VAR pro (Banti, Di Paolo, Mazzoleni, Nasca) sono stati convocati per il 3 giugno a Coverciano, nel centro sportivo che è stato opportunamente sanificato dopo aver accolto i malati di Coronavirus durante il periodo più nero dell’emergenza. Il 7 giugno, poi, verranno raggiunti anche dai 40 assistenti e tutto il gruppo rimarrà riunito fino all’11 giugno, data di vigilia della ripresa del campionato.

Anche per loro varrà lo stesso protocollo stilato per i calciatori, per il quale è previsto un doppio tampone due/tre giorni prima del ritiro, e poi ogni quattro giorni. In vista delle partite, invece, gli arbitri dovranno muoversi verso gli stadi attraverso auto proprie, eccezion fatta per il sardo Giua. A fine stagione, poi, previsto lo stop per quattro componenti dell’attuale squadra arbitrale: si tratta di Gianluca Rocchi (sopraggiunta età limite), Gianpaolo Calvarese e Piero Giacomelli (sopraggiunto il limite di permanenza in A (otto anni) per non internazionali). Questi ultimi diventeranno VAR Pro, ruolo in cui verrà promosso anche Gianluca Aureliano dalla CAN B. Per Rocchi, invece, potrebbe essere pronto un ruolo importante all’interno dell’AIA.

