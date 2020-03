Serie A, entro lunedì il piano per il taglio degli stipendi dei calciatori. Prevista una sospensione totale dei pagamenti

Arrivano novità dalla Lega Serie A sul fronte dei possibili tagli agli stipendi dei giocatori, una soluzione già adottata da alcuni club europei per fare fronte alle difficoltà economiche generate dalla sospensione dei campionati a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Stando a quanto riportato dall’Ansa infatti, il presidente di Lega Paolo Dal Pino e l’a.d. Luigi De Servio hanno comunicato al presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi lo stato avanzato della progettazione del piano per la sospensione degli stipendi, che sarà ufficialmente presentato lunedì.

Secondo le ultime indiscrezioni, il piano prevederebbe una sospensione totale degli stipendi di tutti i calciatori di Serie A. Una misura d’emergenza che risponderebbe all’esigenza di mettere in stand-by la situazione in attesa del momento in cui si saprà con certezza quando e in che modo riprenderà il campionato, ad oggi sospeso.

