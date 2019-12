Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio 1-3: il primio trofeo della stagione è biancoceleste

E’ appena terminata la sfida tra Juventus e Lazio, valida per la Supercoppa Italiana e per assegnare il primo trofeo della stagione 2019/20. In Arabia Saudita, a trionfare sono i biancocelesti di Simone Inzaghi, per 3-1 sui bianconeri di Maurizio Sarri. La gara si è messa subito in salita per la Juventus che ha subito il gol di Luis Alberto. Prima della fine del primo tempo il pareggio di Paulo Dybala. Nella ripresa la rete di Lulic ha spento i bianconeri. La successiva espulsione di Bentancur per doppia ammonizione, ha fatto cadere i bianconeri in favore della Lazio, che allo scadere del match ha trovato anche la rete del 3-1 con Danilo Cataldi, su una punizione perfetta a limite dell’area. I bianconcelesti raggiungono l’Inter nell’albo d’oro per Supercoppe Italiane a quota 5. Proprio contro la Juventus, la Lazio aveva già vinto a maggio la Coppa Italia.

