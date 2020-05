TS – Gravina: “Verranno conclusi tutti i campionati professionistici entro il 20 Agosto”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha finalmente voluto tirare la zampata decisiva; alla luce dei risultati della riunione per il Consiglio Federale ha infatti confermato che i campionati professionistici riprenderanno mentre quelli dilettantistici no. Nella riunione è stata prevista anche una nuova proroga; tutte le competizioni infatti dovranno chiudersi entro il 20 Agosto. Questa decisione va ad impattare su Serie B e C; alla luce del fatto che alcune squadre di Serie A sono ancora impegnate nelle competizioni europee infatti, il campionato dovrà chiudersi entro il 2 Agosto, come riportato da Tuttosport.

La Federazione ha poi comunicato anche quelli che saranno i provvedimenti in caso di ulteriori emergenze per tamponare i danni: in caso di nuova emergenza dettata dal virus, la Figc rimodulerà i campionati facendo in modo di giocare delle brevi fasi di playoff e playout, mentre in caso di nuovo stop definitivo la classifica finale verrà stabilita applicando degli oggettivi coefficienti correttivi che tengano di conto di tutte le variabili come ad esempio il numero di partite giocate, in modo da stabilire in ogni caso promozioni e retrocessioni.

