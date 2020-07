Ufficiale – Recoba torna al Nacional! Ecco il ruolo che gli è stato assegnato

Alvaro Recoba torna al Nacional di Montevideo. Il Chino, ritiratosi dal calcio giocato ormai 5 anni fa, tornerà proprio nel club col quale ha detto addio per sempre al manto erboso. E, proprio in questo senso, lo farà da dietro la scrivania: Recoba, infatti, è stato nominato come nuovo Direttore delle Relazioni Internazionali del Nacional. “Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto collaborare col club, sono motivato e stiamo cercando di fare le cose al meglio. Farò il possibile per aiutare a crescere il club”, ha dichiarato con gioia.

