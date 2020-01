Primavera, l’Inter supera l’Empoli per 3-1: il resoconto del match

Chi ben comincia è a meta dell’opera. E così ha iniziato il 2020 l’Inter di Armando Madonna. Questa mattina, la Primavera nerazzurra ha sfidato l’Empoli nella gara valida per la 14esima giornata di Serie A. I nerazzurri giocano un buon primo tempo, passando in vantaggio al 17′ con Ntube che ribadisce in rete il colpo di testa di Mulattieri. Il secondo gol arriva al 40′ con un coast to coast con Oristanio che trasforma l’azione in rete.

Il secondo tempo si apre con una grandissima parata di Stankovic, ma al 75′, dopo altri grandi interventi, viene battuto da Asllani. A chiudere il match il terzo gol di Moretti nel finale che porta l’Inter a quota 26 punti.

