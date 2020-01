Primavera – Le formazioni ufficiali di Inter-Empoli: c’è Dimarco a sinistra

Al Centro di Formazione Suning torna l’Inter Primavera di Armando Madonna, che andrà in scena nella prima uscita del nuovo anno 2020. Avversario odierno l’Empoli di Antonio Buscè, che occupa attualmente la settima posizione in classifica. I nerazzurri, terzi, proveranno con una vittoria a consolidare il proprio piazzamento e ad avvicinare il Cagliari secondo. Ecco le formazioni ufficiali del match, il cui fischio d’inizio è in programma alle ore 12.

INTER: 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Cortinovis, 6 Ntube; 2 Moretti, 7 Gianelli, 8 Squizzato, 11 Burgio, 3 Dimarco; 10 Oristanio, 9 Mulattieri

A disposizione: 12 Tononi, 21 Gerardi, 13 Vaghi, 14 Sottini, 15 Sami, 16 Boscolo Chio, 17 Attys, 18 Gnonto, 19 Vergani

Allenatore: Armando Madonna

EMPOLI: 1 Meli, 2 Donati, 3 Adamoli, 4 Asllani, 5 Matteucci, 6 Viti, 7 Sidibe, 8 Belardinelli, 9 Cannavò, 10 Zelenkovs, 11 Merola

A disposizione: 12 Hvalic, 13 Riccioni, 14 Fradella, 15 Chinnici, 16 Pezzola, 17 Ekong, 18 Lombardi, 19 Lipari, 20 Arapi, 21 Bertolini

Allenatore: Antonio Buscè

