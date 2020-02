Giovanili, prosegue l’impegno nerazzurro in Brasile. Antonello: “Siamo convinti che miglioreremo ulteriormente Inter Academy qui”

L’impegno dell’Inter in Sudamerica prosegue a gonfie vele. Nella giornata odierna, infatti, come riporta il sito web della Beneamata Inter.it, è stato ufficializzato un accordo di massima per una partnership tra la società nerazzurra e IT.SPORTS, compagnia di sviluppo calcistico in Brasile che da oggi si occuperà del progetto Inter Academy Brazil. Il progetto partirà nel prossimo mese con l’invio in Brasile di un coach del settore giovanile nerazzurro, pronto a valorizzare gli staff tecnici ed i giocatori locali.

Alessandro Antonello, CEO della società nerazzurra, ha commentato così l’accordo raggiunto: “L’Inter è da sempre molto attenta alla formazione dei giovani calciatori, sia dal punto di vista tecnico che umano, e abbiamo ritrovato nel partner IT.SPORTS la stessa attitudine che contraddistingue il nostro club. Siamo quindi convinti che questa partnership migliorerà ulteriormente Inter Academy in Brasile”.

Anche Jonas Teixeira, CEO di Inter Academy Brazil, ha commentato la notizia: “Siamo entusiasti di poter iniziare una nuova fase di sviluppo e crescita di Inter Academy in Brasile. Abbiamo sviluppato un modello di business innovativo che speriamo possa dare ancora più valore a questo grande progetto nerazzurro”.

