Quanti acquisti dal Real Madrid… ma Hakimi sarebbe il più costoso!

Nel recente passato (e non solo) ci sono stati svariati affari sull’asse Madrid-Milano, rispettivamente per i Blancos del Real e per i nerazzurri dell’Inter. Da Ronaldo a Kovacic, da Roberto Carlos a Wesley Sneijder; secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo dovrebbe essere Achraf Hakimi, reduce da una stagione da fuoriclasse in maglia Borussia Dortmund.

Proprio Hakimi potrebbe diventare l’acquisto più costoso nella storia del club meneghino dalle Merengues; si vocifera, infatti, di un suo trasferimento sulla base di 40 milioni di euro. La classifica, dunque, sarebbe la seguente:

Achraf Hakimi, 40 milioni di euro. Clarence Seedorf, 24,01 milioni di euro. Walter Samuel, 16 milioni di euro. Wesley Sneijder, 15 milioni di euro. Christian Panucci, 9,3 milioni di euro. Ivan Zamorano, 2,5 milioni di euro. Santiago Solari, 2 milioni di euro. Luis Figo, a titolo gratuito. Estaban Cambiasso, a titolo gratuito.

Il percorso inverso, invece, l’hanno percorso in tre:

Ronaldo , passato al Real Madrid per 45 milioni di euro nel 2002;

, passato al Real Madrid per 45 milioni di euro nel 2002; Roberto Carlos , trasferitosi ai Blancos per 6 milioni di euro nel ’96;

, trasferitosi ai Blancos per 6 milioni di euro nel ’96; Mateo Kovacic, trasferimento più recente tra i due club, passato alle Merengues per 38 milioni di euro nel 2015.

