Mercato – Blitz degli scout dell’Inter a Sporting-Porto per Acuna: e l’agente pianifica il viaggio in Europa. Le ultime

I motori cominciano ad accendersi, c’è gente che macina chilometri: perché il nome di Marcos Acuna – eclissato, nelle cronache nerazzurre, dai nomi di Arturo Vidal e Christian Eriksen – scalda e non poco i dirigenti dell’Inter, che si stanno appunto mettendo in movimento per il calciatore che nel club meneghino piace anzitutto a Piero Ausilio. E quindi ci si mette in moto, si viaggia, non si perde tempo: si mandano osservatori, per esempio, a guardarlo da vicino per Sporting–Porto (giocata ieri), e intanto l’agente (Marcelo Simonian) prende armi e bagagli e si appresta a raggiungere l’Europa per un vis-a-vis con gli aspiranti acquirenti di un giocatore che (e questo è l’unico dato certo) costerà non meno di 20 milioni.

A rivelarlo, mediante il proprio profilo Twitter, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che spiega proprio quanto sin qui anticipato: e cioè che ieri, per l’appunto, uno scout nerazzurro era a Lisbona per seguire da vicino la gara di Acuna contro il Porto (gara che lo Sporting ha perso, ma che ha comunque visto Acuna andare a segno per la sua squadra); e che, contemporaneamente, l’agente del calciatore sta preparando il suo blitz europeo per fare il punto sulla situazione di mercato del suo assistito. Che, ad oggi, deve ancora essere del tutto chiarita. In primis ai diretti interessati.

