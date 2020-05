Adani consiglia l’Inter: “Kaio Jorge e Griezmann se parte Lautaro”

Intervistato sulle pagine di Tuttosport, l’ex difensore dell’Inter Lele Adani, massimo esperto di calcio sudamericano, ha scelto di consigliare nuovamente un talento brasiliano alla dirigenza interista. Si tratta di Kaio Jorge, classe ’02 del Santos, considerato come uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale.

“Di Kaio Jorge – precisa Adani – ne ho parlato nelle dirette che facciamo con Bobo Vieri e a Sky discutendo di come l’Inter avrebbe potuto investire la plusvalenza di Lautaro Martinez se andasse al Barcellona in cambio di Griezmann. L’ho visto al Mondiale U17 dove è stato assoluto protagonista, l’ho visto in Libertadores entrare a meno di 30′ dalla fine e praticamente vincere la partita. Parliamo di un 2002: è un giocatore che ha dentro il calcio, ha colpi e intelligenza. È chiaro che non ha esperienza, però ormai sui talenti brasiliani bisogna andare con grande anticipo. A me ricorda Gabriel Jesus: ha il colpo e sa giocare con gli altri”.

Questo il disegno di mercato tracciato da Lele Adani in merito all’Inter e a Kaio Jorge. Il brasiliano è tra i gioielli più forti del Brasile e in Europa le big sono già pronte all’asta per assicurarsi l’attaccante classe 2002.

