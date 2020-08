Sky – Diversi addii in casa Inter: Joao Mario verso il ritorno in patria, Brozovic segue Perisic?

In attesa di nuovi botti sul mercato in entrata, l’Inter lavora sullo sfoltimento della rosa: diversi elementi, infatti, si muoveranno in questi mesi, vista la loro assenza nei piani della prossima stagione, la seconda con Antonio Conte al comando. Sky Sport ha analizzato la situazione uscite in casa Inter, delineando il futuro di alcuni nerazzurri.

Tra essi non può mancare Joao Mario, reduce dal prestito al Lokomotiv Mosca e pronto a tornare in patria dopo la firma con Federico Pastorello: per il portoghese, infatti, sarebbe dietro l’angolo un approdo al Benfica di Jorge Jesus. Altri due nomi che potrebbero definitivamente salutare Appiano Gentile sono Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic: quest’ultimo, infatti, potrebbe ritornare al Bayern Monaco, reduce dalla vittoria della Champions League, portando con sé il connazionale a centrocampo. Infine, sono da registrare anche le partenze di Milan Skriniar e Radja Nainggolan, il cui destino sembrerebbe sempre più legato ad un probabile arrivo di Arturo Vidal.

