Ag. Martinez Quarta sul futuro: “Inter? Speriamo. Emozionanti le parole di Zanetti”

Potrebbe essere il prossimo colpo per la difesa dell’Inter: direttamente dall’Argentina e dal River Plate Martinez Quarta, difensore classe 1996 da tempo nel mirino dei nerazzurri. Oggi l’agente del calciatore Gustavo Goni ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com sul futuro di Martinez: “E’ difensore molto rapido e con una grande tecnica. Ha una grande forza e per il calcio moderno penso che sia un profilo ideale. Ha tutte le carte in regola per giocare in un grandissimo club. Non è molto alto, non è un difensore da 190 cm per intenderci, ma ha uno stacco importante”.

Sulle voci sull’Inter e le parole di Javier Zanetti: “E’ sempre molto importante ricevere degli elogi da parte di un ex giocatore così importante come Javier Zanetti. Sicuramente è stato emozionante per lui. Non lo so se andrà all’Inter ma speriamo davvero. Speriamo perché stiamo parlando di un club importante come lo è anche il Milan. Sarebbe importante per il Chino giocare in una di queste due squadre. Non ho avuto contatti particolari con loro. Al di là delle parole di Zanetti non c’è molto, per il momento. Clausola da 22 milioni? Sì esatto”.



