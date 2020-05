Dal Portogallo – L’agente di Corona: “L’Inter ci ha cercato prima della pandemia”

Un altro nome viene accostato ai nerazzurri di Antonio Conte: l’edizione odierna di O Jogo, quotidiano portoghese, rilancia l’interesse dell’Inter nei confronti di Jesus Corona, esterno offensivo messicano. Corona, in scadenza a giugno 2022, sarebbe entrato nel mirino della Beneamata prima della pandemia: questo è ciò che afferma il suo agente, Matías Bunge.

Il procuratore del numero 17 del Porto ha confermato l’interesse dell’Inter: “L’Inter è stato uno dei club che ci ha contattato. Al momento non ci sono negoziati aperti, ma posso dirlo: siamo stati desiderati dall’Inter. Siamo stati in contatto con loro prima della pandemia“. I nerazzurri, però, non sono gli unici interessati: “In effetti, ci hanno avvicinato altri importanti club, dalla Spagna e dall’Inghilterra. Adesso i team devono riorganizzarsi e quindi prendere decisioni: ci saranno squadre che stavano per comprare perché intenzionate a vendere altri giocatori, ma ora non sanno che fare“.

