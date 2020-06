TMW – Ag. D’Ambrosio: “C’è un’enorme stima nei confronti di Danilo: non ci saranno problemi”

Il mercato nerazzurro coinvolge anche la difesa, com’è ovvio che sia. Uno dei volti più noti dalle parti di Appiano Gentile, per quanto riguarda il reparto difensivo a disposizione di Antonio Conte, è sicuramente Danilo D’Ambrosio, in scadenza a giugno 2021. Il suo agente Vincenzo Pisacane, però, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha aperto al dialogo costruttivo tra le parti.

Il numero 33 nerazzurro, secondo le parole del suo procuratore, dovrebbe rimanere legato alla Beneamata ancora per diverso tempo: “Parleremo a breve di un rinnovo. Ho sempre pensato che ci sia un enorme stima nei confronti di Danilo, e sono convinto che continuerà ad esserci. È un grandissimo professionista, che ha fatto della determinazione il suo punto di forza. Non ci saranno problemi“.

Inoltre, Pisacane commenta anche la situazione attuale che si sta vivendo in casa Inter, con il caso Lautaro che tiene banco: “L’Inter ha uno dei migliori allenatori al mondo, un dirigente vincente come Marotta e un grande direttore sportivo come Ausilio. Se partisse Lautaro sarebbe una perdita importante, ma verrebbe sostituito con un calciatore all’altezza“.

