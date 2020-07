Repubblica – L’agente di Emerson è in Italia: l’italo-brasiliano si avvicina all’Inter

Continua a tenere banco il mercato dei laterali per il futuro dell’Inter di Antonio Conte; dopo l’arrivo ufficiale di Achraf Hakimi, i nerazzurri stanno spingendo per riportare in Italia l’ex Roma Emerson Palmieri, ora al Chelsea di Frank Lampard. L’agente dell’italo-brasiliano, come riportato da Repubblica, si trova in Italia: l’obiettivo è accelerare i tempi per la trattativa.

Antonio Conte apprezza l’operato di Emerson Palmieri, con cui ha lavorato ai tempi del Chelsea; per la guida tecnica della Beneamata, il laterale della Nazionale italiana sarebbe la figura ideale per la fascia sinistra di San Siro. Ora, però, bisogna lavorare sulle cifre: il Chelsea chiede 30 milioni, con l’Inter che è al lavoro per uno sconto. Inoltre, già tre settimane fa la dirigenza nerazzurra aveva chiesto se fosse possibile applicare le previsioni del decreto crescita per il giocatore, italiano da ormai due anni.

