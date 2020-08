Ag. Vertonghen: “Su di lui anche l’Inter: decisivi i tre anni di contratto al Benfica”

Nel recente passato è stato accostato ai nerazzurri, con l’ipotesi di uno scambio con Godin sull’asse Milano-Londra. Jan Vertonghen, invece, è si è trasferito a parametro zero al Benfica, con cui ha firmato un contratto fino al 2023; il suo agente, al portale belga Sporza, ha confermato l’interesse di diverse italiane, tra cui l’Inter.

Ecco, dunque, le parole del procuratore di Vertonghen: “Ci sono stati contatti con Inter, Roma e soprattutto Napoli. Alla fine, quei tre anni di contratto offerti dal Benfica sono stati decisivi, così come il fatto di poter giocare la Champions League. Sicuramente il Benfica all’inizio non era la sua prima opzione, ma poi ha cominciato a prenderla sul serio e alla fine si è convinto. Gli offrivano stabilità e continuità, il che è fondamentale per la sua carriera“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<