Alaba, il futuro è ancora da scrivere: “Non so cosa farò a fine stagione, dovrò prendere una decisione”

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo dopo il colpaccio Hakimi. Il calciatore marocchino porta sicuramente qualità e corsa per la fascia destra di Antonio Conte, che reputa caratteristiche fondamentali nell’ormai consolidato 3-5-2. Per quanto riguarda la fascia sinistra, invece, nell’agenda di Marotta ci sono nomi importanti, in particolare provenienti dall’estero. Uno su tutti è David Alaba, che è legato al Bayern Monaco con un contratto in scadenza nel 2021 e sul suo futuro circolano ormai da tempo diverse voci.

A far chiarezza sulla propria situazione, ci ha pensato lo stesso Alaba. Intervenuto ai microfoni di Kicker, l’austriaco non ha dato certezze circa la sua permanenza in Germania, aprendo vari spiragli per il suo futuro: “Su cosa farò al termine della stagione è una bella domanda, ma al momento questo non mi preoccupa. Ora la mia attenzione è focalizzata solo sul campo. Devo prendere una decisione, anche se non so quanto tempo ci vorrà”.

