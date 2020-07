Alaba parla del suo futuro: “Stiamo trattando il rinnovo, ma ora penso solo alla Champions”. L’Inter osserva

L’Inter deve far fronte agli impegni imminenti del campo, come la sfida di domani contro la Fiorentina. Tuttavia, gli uomini di mercato nerazzurri sono sempre a lavoro per regalare ad Antonio Conte una rosa sempre più competitiva. In vista della prossima stagione, il tecnico leccese vuole sistemare le fasce del suo 3-5-2. Archiviato il colpo Hakimi, nella testa di Marotta c’è ora l’altra fascia e i nomi in ballo sono diversi.

Uno che piace molto è quello di David Alaba, esterno del Bayern Monaco. L’austriaco ha un contratto in scadenza nel 2021 con i bavaresi e il suo futuro in Germania resta al momento molto incerto. In occasione di un evento di sponsorizzazione, il calciatore classe ’92 ha parlato del possibile rinnovo del legame con il suo club: “Stiamo trattando il rinnovo di contratto, ma al momento non è una questione che mi coinvolge. Il mio obiettivo principale ora è la Champions League, quindi tutta la mia attenzione è rivolta a quello”.

