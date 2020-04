Altafini non convinto su Lautaro: “Buon giocatore ma non un fenomeno”

Ha vestito in Italia le maglie di Milan, Napoli e Juventus prima di una lunga carriera da telecronista sportivo: José Altafini oggi è stato intervistato dal Mundo Deportivo toccando molti temi, dalla ripresa dei campionati fino al mercato del Barcellona. Il club blaugrana infatti è alla ricerca di un attaccante top a livello europeo ed i nomi di Lautaro Martinez e Neymar sono i più caldi.

L’ex calciatore brasiliano non è apparso però molto convinto dall’attaccante dell’Inter: “Lautaro? E’ un buon giocatore ma non un fenomeno. In questa categoria negli ultimi anni ci sono rientrati pochi giocatori come Ronaldinho, Ronaldo il Fenomeno, Messi, Neymar. Certo che vorrei il ritorno di Neymar, sono un tifoso del Barcellona, mi ha dato tanto in 10 anni di telecronache”.



