Anche il Barcellona in corsa per Werner: piano B da 60 milioni se sfuma Lautaro

Timo Werner in caso di tonfi per Lautaro Martinez. Il Barcellona non perde tempo e si dimostra attivissimo sul mercato, alla ricerca di un attaccante che possa raccogliere l’eredità di Luis Suarez. Come raccontato infatti da Mundo Deportivo, il club blaugrana sarebbe sulle tracce dell’attaccante tedesco, finito nel mirino dei vertici tecnici dei catalani da diversi giorni.

Il centravanti del Lipsia è considerato dai dirigenti del Barcellona come l’alternativa ideale a Lautaro Martinez in caso di nulla di fatto con i nerazzurri. L’Inter non cede dalla richiesta di 111 milioni entro il 15 luglio ed anche per questo motivo i blaugrana sarebbero al lavoro su più fronti. Per Werner basterebbero “solo” 60 milioni: questa la cifra chiesta dal Lipsia che, per ora, non ha ancora ricevuto contatti da parte delle big. Il vice di Abidal, Ramon Planes, ha osservato da vicino l’attaccante del Lipsia nel match contro il Tottenham ed ha ottenuto le risposte che cercava insieme ad altri scout di Inter, Juventus, Manchester United e Bayern Monaco.

Il Barcellona non molla la presa su Timo Werner: l’attaccante del Lipsia piace, e non poco, ai dirigenti blaugrana. Se l’affare Lautaro dovesse saltare, i catalani sarebbero pronti a fiondarsi sul centravanti tedesco.

