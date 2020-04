Anche il Napoli su Sepe, la conferma arriva dall’agente: “Piace tanto a Gattuso”

Intervistato su Radio Marte in occasione del programma “Si Gonfia La Rete” Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe protagonista con la maglia del Parma ed accostato anche ai colori dell’Inter, ha parlato del possibile interessamento del Napoli per il giocatore, destinato a lasciare i ducali.

“Napoli su Sepe? Non lo escludo – ha detto Giuffredi – e non credo sia impossibile, se Meret va via. Perché è un portiere che per caratteristiche piace tanto a Gattuso. Lui ha preferito Ospina a Meret perché è più bravo con i piedi, Sepe ha caratteristiche simili. Tutti conoscono il valore di Sepe, sarebbe la cosa più facile e sanno di avere una certezza, conoscono tutto dal punto di vista umano del calciatore. Non lo escluderei ma ha anche tanti estimatori in Italia e all’estero, è uno dei 5 migliori portieri italiani”. Queste le parole dell’agente del giocatore: c’è anche il Napoli in corsa per Sepe, finito nel mirino dell’Inter per il ruolo di vice Handanovic.

