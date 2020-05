Anche United e Chelsea su Chiesa, Commisso apre: “Potremmo perderlo”

Nella corsa a Federico Chiesa si inseriscono anche le inglesi, e sarebbe stato strano il contrario. Vedere una lotta a due per il gioiello italiano sarebbe impensabile date le qualità del giovane. Inter e Juventus in Italia sembrano fare sul serio, ma ora, secondo quanto riportato dal Daily Mail, si sarebbero inserite anche il Manchester United e il Chelsea. Il prezzo di partenza rimane sempre lo stesso, 60 milioni di euro. E non sarà di certo facile trattare con Rocco Commisso che ha ammesso di non voler fare alcuno sconto per le pretendenti. L’Inter, con Chiesa, continuerebbe con l’intento di creare un blocco azzurro sempre più importante all’interno della squadra. Certo è che non sarà facile combattere su più fronti di mercato, soprattutto con l’inserimento delle inglesi sul giocatore.

Complice l’emergenza molti giocatori hanno subito un deprezzamento del loro valore. Il mercato di quest’anno sarà all’insegna del risparmio, dell’occasione e degli scambi. Quel che è certo è che il patron fiorentino cercherà comunque di ricavare il più possibile dalla sua cessione nel caso sia lo stesso giocatore a chiedere di lasciare Firenze. Commisso che ha anche affermato, come riportato dal portale ViolaNation, che “nessuno è certo di cosa succederà, potremmo perdere un giocatore come Chiesa, ancora non si sa se vorrà andarsene e vogliamo, nel caso, che porti il giusto guadagno”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!