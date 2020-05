Mercato – L’Arsenal si fa sotto per Rafinha: l’Inter resta vigile, occhio a cosa succede col Celta Vigo

A volte ritornano, e la carriera di Rafinha è una sequela infinita di ritorni. Il calciatore brasiliano di proprietà del Barcellona, oggi, milita in prestito al Celta Vigo, dove aveva già giocato – sempre in prestito – nel 2013-2014. E ora qualcuno lo ha accostato pure a un possibile ritorno all’Inter, dove giocò in prestito alcuni mesi nel 2018: tutto questo inframezzato da un duplice ritorno alla casa madre Barcellona (2014-2018 e 2018-2019). Per lui, in questi giorni, si parla di un possibile inserimento nell’operazione per portare Lautaro Martinez in blaugrana. Ma secondo quanto scrive il Daily Star – che cita Mundo Deportivo – per Rafinha potrebbe farsi avanti anche l’Arsenal.

La situazione, ad oggi, sia per i nerazzurri che per i Gunners è alquanto ingarbugliata. Il regime di prestito di Rafihna al Celta Vigo prevede un’opzione di riscatto esercitabile a 14,3 milioni di euro: ed è chiaro che se il Celta Vigo dovesse decidere di avvalersene, per Inter e Arsenal non ci sarebbe nulla da fare. I due club intendono giocarsi le proprie carte proprio su questa possibilità: inserirsi nei discorsi sul riscatto e fare leva su progetti più ambiziosi rispetto a quelli del club spagnolo. Il Barcellona, dal canto suo, per mettere una pezza all’attuale emorragia finanziaria, ha una matta necessità di vendere: e se non sarà al Celta, sarà lotta a due.

