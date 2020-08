Arteta trattiene Aubameyang: “Punto su di lui: penso che rinnoverà”

L’Arsenal è uscito vittorioso dal derby londinese contro il Chelsea nella finale di FA Cup, anche e soprattutto grazie al suo bomber di riferimento: Pierre-Emerick Aubameyang, infatti, ha siglato la doppietta decisiva per battere i Blues. L’attaccante ex Borussia Dortmund, nel mirino dell’Inter per il mercato, sembra però destinato a rimanere ai Gunners, come sottolineato da Mikel Arteta.

Ecco, dunque, le parole di Arteta: “Auba sa cosa penso di lui. Voglio costruire la squadra attorno a lui. Penso che voglia rimanere ed è solo questione di concludere l’affare. Questi momenti lo aiuteranno a capire e a credere che siamo sulla buona strada e lui è una grande parte di ciò: è amato da tutti nel club. Speriamo che possa continuare con noi. Penso che rinnoverà“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<