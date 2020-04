Arthur si confessa: “Inter? Un onore, ma penso solo al Barcellona”

Tra campo e calciomercato. In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport Arthur Melo, centrocampista del Barcellona, ha scelto di raccontarsi alla rosea parlando del suo ambientamento in blaugrana e del possibile corteggiamento dell’Inter in chiave mercato.

INTER – “Per qualsiasi giocatore è motivo d’orgoglio che il proprio nome venga accostato a quello di un club tanto importante e riconosciuto a livello mondiale come l’Inter, un club con un grande allenatore e una rosa impressionante. Detto questo però i pensieri che ho in testa ora sono solo per il Barcellona: mi trovo molto bene tanto nella squadra come in città e sinceramente continuo a vedermi vestito di blaugrana ancora per tanti anni”.

BARCELLONA – “Qui in Catalogna e al Barcellona mi sento molto integrato, ho ottime sensazioni tanto a livello personale quanto fisico, e anche per quanto riguarda l’aspetto dell’integrazione nel gioco della squadra. Sto approfittando di questo momento di sospensione per recuperare del tutto a livello fisico, animato dal desiderio che si possa riprendere a giocare per poter puntare agli obiettivi per i quali dobbiamo ancora lottare”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!