Arthur spegne le voci di mercato: “Inter o Juventus? Resto al Barcellona”

Arthur Melo spegne le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai colori del Barcellona. Nel corso di un’intervista concessa a Goal.com infatti, il centrocampista brasiliano, accostato ad Inter e Juventus nelle scorse settimane, ha scelto di evidenziare nuovamente la sua volontà, ovvero quella di restare al Camp Nou.

“Noto che ci sono tante speculazioni relative al mercato in merito al mio futuro, ma io ho sempre avuto le idee chiare. L’unica cosa che mi interessa è restare qui, al Barcellona. Ovviamente fa piacere ricevere l’interesse dei grandi club ed è comunque un segnale positivo, ma io penso solo a giocare con i blaugrana e spero per molti anni”. Nessuna sensazione di addio dunque per Arthur Melo, centrocampista del Barcellona finito anche all’interno dei discorsi di mercato dell’Inter per l’affare Lautaro Martinez. Un profilo che ha catturato l’interesse dei grandi club europei ma che, in base alle sue dichiarazioni, sembra destinato a restare al Camp Nou.

