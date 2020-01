AS – Il Barcellona mette in vendita Rakitic, colpo last minute dell’Inter?

E’ ormai terminata l’esperienza di Ivan Rakitic al Barcellona. Il centrocampista croato – come riporta As – è ufficialmente in vendita e per il quotidiano spagnolo la dirigenza blaugrana è alla ricerca di un acquirente già nel mercato di gennaio.

Lo spazio per Rakitic è sempre meno e cambiare aria dunque gli farebbe più che bene. In estate c’è stato il duello tra Inter e Juventus per il centrocampista ma il Barcellona non è mai sceso al di sotto della valutazione di 40 milioni di euro. Anche questa volta però, per provare il colpo last minute, i nerazzurri dovranno comunque offrire una cifra simile per convincere i blaugrana. Mancano poco più di 48 ore, e l’Inter può provarci.



