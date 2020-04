AS – Inter, spunta Unai Núñez per la difesa: l’Athletic non molla e punta al rinnovo

Nuovo obiettivo di mercato per il reparto arretrato dell’Inter. Secondo quanto riportato da AS, i nerazzurri sarebbero pronti a scattare per Unai Núñez, centrale dell’Athletic Bilbao, finito al centro dei discorsi estivi. Bayern Monaco ed Arsenal minacciano la Beneamata nella corsa al giocatore, con il club spagnolo che studia le mosse migliori per raccogliere il più possibile dalla sua cessione.

Clausola rescissoria da 30 milioni di euro Unai Núñez, con l’Athletic Bilbao che riflette sulla possibilità di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2023, per aumentarla ulteriormente. Il giocatore, secondo AS, riflette sulla possibilità di prolungare la sua avventura con i baschi, soprattutto in ottica Copa del Rey, con la finale da giocare contro la Real Sociedad. Intanto però non chiude le porte all’addio, con Inter, Bayern Monaco ed Arsenal che si sono già mosse per avviare i contatti in vista del grande colpo. Tutte e tre attivissime per vincere la concorrenza ed assicurarsi il 23enne, tra i prospetti più interessanti della difesa.

