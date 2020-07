GdS – Per Aubameyang si può fare, ma serve un sacrificio: o lui o Sanchez

Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe essere più di una semplice suggestione di mercato per l’Inter, ma serve un sacrificio; come riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte deve fare una scelta: o il centravanti dell’Arsenal o Alexis Sanchez, sempre più decisivo in questo finale di stagione. In primis, però, la situazione legata ad Aubameyang.

L’occasione sarebbe più ghiotta del previsto, poiché le trattative per il rinnovo di contratto con i Gunners starebbero andando per le lunghe; per questo motivo, l’Inter potrebbe inserirsi, anche in caso di permanenza di Lautaro Martinez. Conte, infatti, vorrebbe un reparto offensivo di altissimo livello, con il Nazionale del Gabon valida alternativa ai due là davanti.

Negli ultimi giorni, Mikel Arteta, tecnico dei biancorossi, ha cercato di allontanare le voci di mercato, dicendo: “Sono sempre stato molto fiducioso e positivo: Aubameyang si allena bene, so che è felice. Parlo molto con lui: è importantissimo per la squadra“. Frasi di circostanza o ultimi tentativi di intenerire il suo centravanti? La risposta è ignota, ma la certezza è una: l’Inter dovrà scegliere, nel caso, tra lui e Sanchez.

