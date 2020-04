TS – Aubameyang ed il rebus sul futuro: l’Inter insidia le inglesi per l’attaccante in uscita dall’Arsenal

Ha dimostrato più volte di essere un temibile velocista, con accelerazioni palla al piede degne dei centometristi giamaicani; ora, però, la corsa sembra essere per lui: è Pierre-Emerick Aubameyang, per cui le big di tutta Europa si sono messe alle inseguimento. L’ex centravanti del Borussia Dortmund vorrebbe lasciare l’Arsenal: ecco quali sono le pretendenti, secondo Tuttosport.

Oltre a Barcellona, Chelsea e Manchester United, anche l’Inter di Antonio Conte si sarebbe iscritta alla corsa per Aubameyang. Tutto, comunque, sembra legato al futuro di Lautaro Martinez: se il Toro dovesse fare le valigie, la dirigenza nerazzurra potrebbe investire sul’attaccante del Gabon per sostituirlo. Inoltre, Aubameyang sembra decisamente più affidabile di Moise Kean, accostato alla Beneamata negli scorsi giorni e protagonista di una spiacevole violazione dell’isolamento in Inghilterra.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!