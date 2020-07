Avramov, ex Cagliari: “Nainggolan sta bene in Sardegna: vuole restare, ma non dipende da lui”

Uno dei nomi per il centrocampo nerazzurro della prossima stagione potrebbe non essere un nuovo acquisto sul mercato, bensì un volto noto, rientrante da un prestito in Sardegna: in due parole, Radja Nainggolan; il belga, però, potrebbe anche rimanere alla corte di Walter Zenga. L’ex portiere di Cagliari e Fiorentina Vlada Avramov, intervistato da TMW News, ha parlato del futuro del Ninja.

Prima, la volontà del belga: “A Cagliari è impossibile trovarsi male: io, ad esempio, sarei rimasto tutta la vita là. So che Nainggolan vuole restare, ma non dipende solo da lui. È uno dei miei migliori amici“. Poi, prosegue con un consiglio: “Gli ho parlato bene anche della Fiorentina…“. Insomma, fosse per l’estremo difensore serbo, l’ex Roma non tornerà mai in nerazzurro: il mercato, però, potrebbe dire il contrario.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!