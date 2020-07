Dalla Spagna – Il Barcellona ne mette 12 sul mercato: presenti occasioni per l’Inter?

Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona avrebbe messo sul mercato più di un’intera squadra: 12 giocatori, infatti, potrebbero lasciare i blaugrana a fine stagioni, con diversi di essi in orbita Inter. Alcuni, inoltre, potrebbero essere utilizzati dalla società catalana per arrivare a Lautaro Martinez, nonostante i nerazzurri abbiano più volte ribadito la necessità di incassare una cifra vicina a quella della clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Come detto in precedenza, la lista prevede anche alcuni giocatori accostati nelle ultime settimane al club di Viale della Liberazione; in totale, i 12 sarebbero: Neto, Semedo, Umtiti, Junior Firpo, Rakitic, Arturo Vidal, Dembélé, Braithwaite, Aleñá, Rafinha, Todibo e Coutinho. Oltre alla suggestione Rafinha ed al desiderio di mercato Vidal, gli occhi sarebbero puntati sugli esterni.

