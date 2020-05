Barcellona, altro che Lautaro Martinez. Marca avverte: “Devono trovare 70 milioni entro il 30 giugno”

Si fa complicata la strada che porta a Lautaro Martinez per il Barcellona. Inizia a rimbalzare la voce che Lautaro voglia il Barça, e che i catalani vogliano tra le loro fila il numero dieci nerazzurro è ormai cosa risaputa. C’è però un problema per i blaugrana. La clausola di Lautaro è di 111 milioni, e da lì Marotta sembra non volersi muovere. Il Barcellona in questo momento non naviga in buone acque dal punto di vista economico. Secondo quanto riportato da Marca, il club spagnolo a inizio stagione prevedeva un budget per il mercato estivo pari a 124 milioni derivante dalle cessioni di vari giocatori. Complice l’emergenza in atto, il mercato estivo sarà molto ridotto in quanto a soldi in circolazione. Ciò significa che molti giocatori prestati a varie squadre dal Barcellona potranno non essere riscattati.

In prima fila troviamo Philippe Coutinho, ex Inter, ora in prestito al Bayern Monaco. Il prestito del talento brasiliano è costato ai tedeschi 8,5 milioni di euro, il riscatto sarebbe fissato a 120. Cifra che allontanerebbe, e non poco, la volontà dei bavaresi di acquistare definitivamente il giocatore. Venderlo a meno per il Barcellona significherebbe non rientrare del suo costo, e a livello di ammortamento non ci sarebbe alcuna plusvalenza, non avendo quindi riscontri positivi sul bilancio. Nelle casse del Barcellona entreranno circa 54 milioni per i riscatti obbligatori. Bisogna trovare altri 70 milioni di plusvalenze prima del 30 giugno, per poter sistemare i conti e pensare, poi, al mercato in entrata. Resta sempre il fatto che dai 111 milioni di clausola difficilmente l’Inter si scosterà, se non per contropartite eccellenti.

