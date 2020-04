L’Equipe – Il Barcellona chiama Ben Yedder: è l’alternativa a Lautaro?

Il Barcellona cerca un’alternativa a Lautaro Martinez? Apparentemente, secondo quanto riportato da L’Equipe, i catalani si starebbero guardando in giro: il mirino sembra essere finito su Wissam Ben Yedder, ex attaccante del Siviglia ora in forza al Monaco. Non si tratta di un nome nuovo per i catalani, che hanno provato ad ingaggiarlo già nella scorsa finestra di mercato invernale; poi, però, hanno virato su Martin Braithwaite, ex compagno di Ben Yedder ai tempi del Tolosa.

In particolare, ci sarebbe già stato un primo contatto tra il giocatore e la dirigenza blaugrana: il Barcellona avrebbe telefonato il francese, cercando di porre le prime basi per portarlo alla corte di Quique Setién. Rispetto al passato, i presupposti per un buon esito della trattativa ci sarebbero: il Monaco potrebbe non avere la disponibilità per trattenerlo, dopo averlo pagato 40 milioni al Siviglia.

In attesa di aggiornamenti sul fronte Lautaro, i catalani guardano alla Ligue 1: Ben Yedder sostituirà il Toro nelle gerarchie d’interesse blaugrana?

