Barcellona, Coman l’alternativa a Neymar e Lautaro: sul piatto 60 milioni

Non solo Lautaro Martinez e Neymar tra i piani di mercato del Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport infatti, i blaugrana sarebbero al lavoro per portare al Camp Nou l’esterno del Bayern Monaco Kingsley Coman.

23 anni ed un passato in Italia con la maglia della Juventus: l’attaccante dei bavaresi, valutato circa 60 milioni di euro, sarebbe l’alternativa in caso di flop di uno dei due affari tra Lautaro e Neymar. Molto dipenderà anche dai rispettivi club, con i blaugrana costantemente al lavoro su entrambi i fronti per festeggiare il grande colpo di mercato della prossima estate. Protagonista in Italia e con la maglia del Bayern Monaco, Kinglsey Coman è finito nel mirino del Barcellona principalmente come alternativa al brasiliano del Paris Saint-Germain. Non è escluso però un assalto al francese anche nel caso in cui Lautaro non dovesse vestire i colori blaugrana.



