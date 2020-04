Barcellona, l’alternativa a Lautaro si chiama Isak: piano B da 70 milioni

Già pronta l’alternativa a Lautaro Martinez in caso di mancato arrivo dell’argentino al Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo infatti, i blaugrana sarebbero sulle tracce di Alexander Isak. Il ventenne della Real Sociedad è stato inserito, in base alle informazioni riportate dal giornalista Santi Ovalle, in cima alla lista dei desideri dei catalani come piano B in caso di mancato arrivo del Toro.

L’attaccante svedese è finalmente esploso nel calcio che conta con la maglia della Real Sociedad, andando in gol anche contro il Barcellona nella gara d’andata giocata in Liga. Il Borussia Dortmund lo ha ceduto agli spagnoli la scorsa estate ma conserva la possibilità di riacquistarlo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro grazie ad una clausola valida per il 2021.. Secondo quanto riportato però dalle fonti blaugrana, Isak non rientrerà in Germania ma, per strapparlo alla Real Sociedad, serviranno comunque ben 70 milioni. Cifra importante che impone numerose riflessioni sul suo futuro: intanto però il Barcellona lo segue con interesse ed ha scelto di inserire lo svedese come possibile alternativa a Lautaro in vista del prossimo mercato.

