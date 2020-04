Barcellona, ora Semedo pensa all’addio: stop al rinnovo ed Inter alla finestra

Stop alle trattative per il rinnovo con il Barcellona per Nelson Semedo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo infatti, l’esterno dei blaugrana sembra destinato a finire tra le pedine destinate a lasciare il club catalano nel corso della prossima estate. Il calciatore è finito, tra le altre, anche nel mirino dell’Inter che però preferirebbe trattarlo in un affare separato rispetto ai rumors che coinvolgono Lautaro Martinez, accostato al Camp Nou.

Al Barcellona dal 2017, Semedo è stato vicino a trattare il rinnovo con i blaugrana nonostante un contratto in vigore fino a giugno 2022. Tutto fermo però dalle scorse ore, con il giocatore convinto del fatto che il club sia pronto ad ascoltare le offerte in arrivo per programmare la sua cessione e dar respiro al mercato, pronto ad essere influenzato dal Coronavirus. Semedo riflette sul suo futuro e, in particolare, non si vede in futuro come un titolare dei catalani. Anche per questo il Barcellona sarebbe pronto a spingere per la cessione, con l’Inter sempre alla finestra e pronta ad approfittare di eventuali ostacoli tra le parti.

