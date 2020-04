Barcellona, Setién fa il punto sul mercato: “Lautaro mi piace. Neymar? Credo sia difficile”

In una lunga intervista concessa a El Larguero su Cadena Ser, l’allenatore del Barcellona Quique Setién ha parlato, nello specifico, di calciomercato, puntando il dito su Lautaro Martinez e Neymar in vista della nuova campagna acquisti del club blaugrana.

“Neymar mi piace – dice Setién – però al momento non so se l’operazione sarà possibile, bisognerà vedere come ne uscirà il club dal punto di vista economico. Lautaro? Mi piacciono entrambi. Conto su Messi, spero che faccia lo stesso nei miei confronti. Griezmann? Non mi piace pensare a lungo termine, c’è troppa incertezza. Preferisco pensare a ciò che succederà a stretto giro”. Non manca il riferimento a Coutinho: “Parliamo di un grandissimo giocatore e mi è sempre piaciuto. Ma è presto per parlare del suo addio, è di proprietà del Barcellona, vedremo”. Questo il punto sul mercato tracciato da Quique Setién, allenatore del Barcellona alle prese con un lungo corteggiamento per Lautaro Martinez e Neymar in vista della prossima estate.