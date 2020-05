Barcellona, Vidal al centro tra Inter e Juventus: l’affare Pjanic “spegne” Lautaro

Non c’è solo l’Inter tra le possibili destinazioni future di Arturo Vidal. Per il centrocampista del Barcellona aumentano infatti le probabilità relative ad un eventuale rientro in Italia, favorito grazie agli ultimi aggiornamenti di mercato che coinvolgono i blaugrana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe infatti in trattativa con il Barcellona per il futuro di Miralem Pjanic. L’ex Lione è vicino all’addio ai colori bianconeri ed è stato individuato dai catalani come pedina di spicco per rinforzare il proprio centrocampo.

Sarà un mercato di scambi, come sottolineato più volte dai diversi addetti ai lavori sia italiani che blaugrana. Pjanic ha già detto sì al Barcellona ed il club spagnolo potrebbe, a questo punto, collocare sulla bilancia le diverse contropartite già accostate all’Inter per l’affare Lautaro. Il preferito di Paratici resta Arthur, che però ha già espresso la volontà di restare al Camp Nou. Tra le alternative spuntano Rakitic, Semedo ma anche lo stesso Vidal, più eventuale conguaglio per pareggiare i 60 milioni chiesti dalla Juventus. Un bel rischio per Messi e compagni: schierando il cileno sul piatto, la dirigenza sarebbe costretta ad aumentare la cifra cash – di fatto già insufficiente – per accontentare i nerazzurri in chiave Toro, riducendo al lumicino le speranze di strapparlo all’Inter. Nell’affare con i bianconeri però il Barcellona potrebbe inserire anche i giovani Aleñá ed Emerson, con quest’ultimo finito nel mirino della Beneamata.

Ore di riflessioni sull’asse Italia-Spagna e che coinvolgono Inter, Juventus e Barcellona. Vidal rischia di diventare l’ago della bilancia di ogni trattativa. Ma la pista Lautaro, a questo punto, rischia di spegnersi definitivamente.

