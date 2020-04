Barone non chiude per Chiesa: “Ne parleremo quando sarà finita questa situazione”

Il futuro di Federico Chiesa è uno degli argomenti più caldi in questo periodo, soprattutto dopo le parole – poi smentite – di Matteo Renzi. Il giocatore della Fiorentina è da tempo un obiettivo dell’Inter che deve però far fronte alla concorrenza della Juventus, anch’essa sull’esterno.

Non è escluso che le parti continueranno a parlarsi in questi giorni prima di un definitivo affondo durante la sessione di calciomercato. Ciò che è certo è la volontà del club viola – soprattutto dopo il cambio dirigenza – di trattenere Chiesa più a lungo possibile. A riguardo ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva Joe Barone, direttore generale della Fiorentina: “Con lui abbiamo un ottimo rapporto, sincero, siamo contenti entrambi. C’è grande serenità e rispetto da parte sua, della sua famiglia e da parte nostra. Alla Fiorentina i giocatori devono arrivare per restare, qui possono crescere, maturare e anche andare in Nazionale. Quando questa situazione sarà alle spalle ci sarà modo per parlare”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!