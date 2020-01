Biasin: “L’Inter per Eriksen è ferma a 15 milioni, però se servono 50 euro…”

E’ il tormentone di questi ultimi giorni: l’Inter vuole chiudere uno dei colpi più importanti della sua storia recente portando a Milano il centrocampista danese Christian Eriksen. Il giocatore del Tottenham andrà in scadenza a giugno ma i nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza e regalare ad Antonio Conte un elemento in grado di far fare il definitivo salto di qualità a questa rosa, oltre a dargli ancora di più esperienza internazionale dopo gli arrivi di Young e (quasi) di Moses.

La trattativa è in fase avanzata, con l’Inter che ha presentato l’offerta ufficiale agli Spurs ed ora attendono una risposta. Il lavoro dell’agente Schoots in questo caso sarà fondamentale e tutti i nerazzurri aspettano. Intanto il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin sul suo account Twitter ha pubblicato un altro aggiornamento sull’affare: “L’Inter è ferma a 15 milioni tutto compreso (bonus), però se serve io 50 euro ce li metto…”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!