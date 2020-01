Bild – Bayern-Perisic, il riscatto può essere esercitato fino alla metà di maggio

Ivan Perisic è uno dei giocatori che non rientra più nei progetti della nuova Inter di Antonio Conte: l’esterno croato è in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco dove sta giocando una stagione non esaltante, ma comunque di buon livello.

La speranza della dirigenza nerazzurra ovviamente è quella di riuscire a vendere a titolo definitivo il croato, che come Mauro Icardi difficilmente indosserà più la maglia dell’Inter. Il club tedesco però può esercitare l’opzione del riscatto entro la metà di maggio, come scrive sul suo account Twitter il giornalista della Bild Christian Falk: “Il Bayern può esercitare il riscatto per Coutinho dal Barcellona entro la metà di maggio. Ivan Perisic ha la stessa clausola nel contratto con l’Inter”.



