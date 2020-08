Sky – Biraghi, dubbi sulla permanenza: mercoledì incontrerà la Fiorentina

Il futuro di Dalbert e Cristiano Biraghi non si conosce ancora, con la possibilità concreta che per entrambi i laterali sinistri si possa prolungare il prestito secco tra Fiorentina ed Inter. Che l’italiano rimanga o no a Milano, comunque, nella giornata di mercoledì potrebbe scoprire nuovi dettagli sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, tra due giorni Cristiano Biraghi ed il suo entourage dovrebbero incontrare la dirigenza della Fiorentina per discutere sul prolungamento di contratto con i viola.

