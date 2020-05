Bojan consiglia il Barcellona: “Lautaro? Solo se al centro dell’attacco. Punterei su Firmino”

Una grossa dose di consensi ma anche la necessità di aprire gli occhi per scegliere la giusta pedina da affiancare a Messi e compagni. L’ex attaccante del Barcellona Bojan Krkic, dalle pagine del quotidiano spagnolo Sport parla, nello specifico, del possibile acquisto di Lautaro Martinez per i catalani. “Un attaccante eccellente, giovane e che è cresciuto molto in Italia. L’Inter, con lui, ha fatto un grande colpo”, racconta l’ex blaugrana che analizza nel dettaglio le situazioni dei catalani in chiave mercato.

“Il Camp Nou non si conquista solo con le statistiche ed essendo semplicemente un buon giocatore – dice Bojan – perché nel Barcellona bisogna essere un attaccante per il Barcellona. L’Inter gioca in contropiede ed il suo calcio è molto più difensivo rispetto a quello blaugrana. L’attaccante è soggetto al 4-3-3, al centro del quale esiste davvero un nove e per questo bisogna acquistare profili che prediligono questa posizione”. Non mancano i paragoni con il passato: “Dal mio punto di vista, due nomi incarnano questo tipo di attaccanti: Samuel Eto’o e Luis Suarez”.

Da parte di Bojan spunta un nuovo nome per il Barcellona: “Scommetterei su Firmino, molto mobile e di gran presenza. Sarebbe imperdonabile prendere un attaccante per schierarlo in fascia per poi lamentarci del fatto che non serve. Un nove è un nove: quello è il suo habitat naturale ed allontanarlo da lì condiziona il suo talento. Se il Barcellona ha bisogno di un nove, che lo compri, però lo faccia giocare davvero lì”. Non usa mezzi termini Bojan Krkic per consigliare i blaugrana: Lautaro al Camp Nou solo da attaccante centrale, altrimenti sarà necessario puntare su altri profili.