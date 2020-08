Bomba dall’Inghilterra: “Il Manchester City farà tutto il possibile per acquistare Messi”

Sono ore bollenti in casa Barcellona dove nella giornata di domani, o al massimo martedì, si svolgerà un incontro urgente che porterà ad un’inevitabile tecnica e dirigenziale. Tante teste pronte a cadere in nome di una rivoluzione che, temono in Catalogna, potrebbe portare anche Lionel Messi a lasciare i blaugrana. D’altronde, anche il quotidiano As oggi ha sottolineato che “molte certezze stanno traballando” in questo momento.

L’Inter inevitabilmente viene segnalata in corsa nel caso in cui l’argentino dovesse salutare la Catalogna. Dall’Inghilterra però arriva oggi una bomba improvvisa. La riporta il Daily Mirror, secondo il quale il Manchester City sarebbe convinto di essere in assoluta pole position per l’acquisto di Messi nel caso in cui dovesse decidere di lasciare il Barça e la dirigenza dei Citizens sarebbe disposta a tutto in termini economici pur di riunire la coppia Messi-Guardiola. Sempre che Pep stesso resti al timone del City, dopo l’ennesima brutta figura europea…

