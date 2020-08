Il Secolo XIX – Sfida tra italiane e spagnole per Borja Valero: anche il Genoa in lizza

Reduce dall’addio alla maglia nerazzurra, Borja Valero potrebbe continuare a militare nel campionato italiano, con una pretendente già incontrata sul suo percorso in Serie A. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, ci sono tre squadre nostrane sullo spagnolo, oltre ad alcune ipotesi per un ritorno in patria, dove si è mostrato con la maglia del Villarreal.

Le squadre italiane sono la Fiorentina, con cui ha iniziato a giocare nel Belpaese, il Parma ed il Genoa, compagine che verrà allenata da Rolando Maran nella prossima stagione; l’ex tecnico del Cagliari, nel caso in cui dovesse arrivare Borja Valero a Marassi, dovrà decidere a chi affidare la regia del Grifone: la concorrenza di Lasse Schöne, infatti, è spietata.

